Porto di Napoli, ecco il nuovo hub: è la darsena di Levante

Napoli avrà il suo grande hub terminalistico. L'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale ha dato il via libera all'istruttoria per la realizzazione del terminal containers alla Nuova Darsena di Levante da parte della Conateco. Un momento storico per il porto di Napoli: Conateco investirà 216 milioni di euro per attrezzare lo scalo ed amplierà il proprio organico con altri 300 lavoratori.

