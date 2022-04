Circolo Posillipo, il candidato Campagnola lancia Marinella ambasciatore nel mondo

Un brand napoletano conosciuto in tutto il mondo. Maurizio Marinella è stato scelto come ambasciatore del Circolo Posillipo nel mondo da uno dei due candidati alla presidenza, il commercialista Aldo Campagnola. Il confronto con l'altro candidato Bruno Caiazzo, ex presidente, è fissato domenica 8 maggio.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Circolo Posillipo, nel piano Campagnola il ritorno di Marinella e 30... LA CRISI DEL CLUB Circolo Posillipo, domenica 8 maggio l'elezione per il nuovo... PALLANUOTO Circolo Posillipo, l'ex Caiazzo probabile candidato presidente

Campagnola ha raccolto 150 firme per la sua candidatura (ne occorrevano 120). «Sono soprattutto quelle di soci che non frequentano il Circolo perché negli ultimi anni si erano distaccati: adesso sposano il nostro programma confidando in un radicale cambiamento. Marinella sarà il vero ambasciatore nel mondo con la delega ai rapporti e allo sviluppo delle relazioni con circolo e associazioni internazionali. Lo sport è al centro di tutto per tornare a vincere», ha detto il commercialista.