A partire da sabato sarà riattivata la Zona a Traffico Limitato in via Ferdinando Russo, una delle strade che da via Posillipo scendono verso il mare, con un dispositivo che disciplina anche la sosta.



Tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.00 sarà vietato il transito veicolare, ad eccezione di:



- veicoli delle forze dell’ordine, di emergenza e degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza;



- veicoli dei residenti, riconoscibili dal libretto di circolazione o da un documento di identificazione;



- veicoli diretti alle aree di sosta poste fuori dalla sede stradale, riconoscibili da apposita attestazione a firma del proprietario delle suddette aree e vidimata dall'unità operativa Sicurezza Urbana della municipalità 1;



- mezzi adibiti al trasporto merci diretti alle attività situate all’interno della zona, che potranno transitare e fermarsi ‒ dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00 ‒ per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico;



- veicoli destinati al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;



- veicoli di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC).



Sul lato destro di via Ferdinando Russo (nella direzione da via Posillipo al mare) sarà inoltre vietata la sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00, tranne che per i veicoli dei residenti, riconoscibili dall'esposizione di una copia della carta di circolazione (coi dati sensibili opportunamente oscurati) che esibisca la targa del veicolo e la residenza; mentre sul lato opposto della via sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione coatta.



L'intero dispositivo durerà fino al prossimo 20 settembre.