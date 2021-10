Posillipo, torna il bon ton: il circolo impone la giacca

C’è chi impone il green pass, e chi la giacca. È questione di priorità. Tira aria di Novecento, nel circolo nautico Posillipo, dove da due giorni è scattato l’obbligo di indossare la giacca - per i signori - come condizione per entrare negli spazi interni della struttura, la cosiddetta casa sociale, quella splendida mappa di saloni, salotto, stanze da gioco, bar direttamente sul mare, ai piedi della collina posillipina, che ospita da quasi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati