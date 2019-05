Povertà, Generali adotta 115 famiglie: aprono due nuovi centri a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 12:00

Oriana ha 5 anni, abita al Rione Incis di Ponticelli e ha solo una vecchia bambola di pezza con cui giocare. Con i genitori, una coppia di trentenni, entrambi disoccupati, vive in una condizione di estremo disagio sociale in una palazzina di edilizia popolare. Insieme ad altri bambini che, come lei, vivono in assoluta povertà, Oriana potrà avere da oggi l'opportunità di un destino diverso. Grazie all'apertura da ieri di due centri Ora di Futuro a Ponticelli e a Bagnoli, destinati alle famiglie in difficoltà con bambini da 0 a 6 anni. Progetto che mira al contrasto della povertà educativa.Un progetto che coinvolge scuole, famiglie e reti no profit con 11 centri in tutta Italia entro il 2019. Oltre 2500 classi elementari (per un totale di 30mila bambini) hanno aderito già il primo anno al programma di educazione per fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio. E ieri il taglio del nastro dei due centri a Napoli (con il sindaco Luigi de Magistris, Marco Sesana, country manager & ceo Generali Italia e Global Business Lines, Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Sostenibilità Generali Italia, Ivano Abruzzi, presidente Fondazione L'Albero della Vita e Sara Modena, direttore generale Fondazione Mission Bambini) che supporteranno con azioni mirate e percorsi di educazione alla genitorialità 115 famiglie in difficoltà e 240 bambini da 0 a 6 anni in collaborazione con le onlus L'Albero della Vita e Mission Bambini. A promuovere il progetto sono Generali Italia e The Human Safety Net con il coinvolgimento di famiglie, scuole primarie e onlus. «Educare i bambini di oggi significa garantire un futuro migliore agli adulti di domani - dichiara Marco Sesana, country manager Italia & ceo di Generali Italia - Con questo progetto vogliamo dare ai bambini gli strumenti per affrontare il mondo, ma anche la speranza di avere un impatto su di esso. Un'impresa che vuole essere rilevante deve saper dare il suo contributo per lo sviluppo delle comunità in cui opera».