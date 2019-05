Tofalo all'Accademia di Pozzuoli si sottopone al taglio della cravatta

Giovedì 16 Maggio 2019, 16:10

Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, nell'incontrare i futuri piloti all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Napoli), dove si è recato in vista oggi, si è sottoposto al tradizionale taglio della cravatta da parte degli allievi. È usanza, infatti, tagliare la cravatta dell'ospite d'onore e conservarla al Circolo, regalandone in cambio una dell'Istituto.Un «trattamento» che in passato è stato riservato anche ai Presidenti Pertini, Ciampi, Cossiga, a Ministri, ai vertici della Difesa, porporati e perfino a Papa Giovanni Paolo II, in questo caso è la papalina a esser custodita nella teca. «Noi stiamo tagliando tutti gli sprechi della politica e gli allievi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli mi tagliano la cravatta», ha commentato con un sorriso Tofalo. Poi ha aggiunto: «È un onore per me aver visitato questo Istituto che ha il compito importante di selezionare, formare e ispirare gli ufficiali dell'Arma Azzurra, la futura classe dirigente della Difesa».Il Sottosegretario ha espresso inoltre «apprezzamento per l'altissimo profilo dei programmi di studio». «Un ambiente sano dove questi meravigliosi ragazzi appena diciottenni, con le idee chiare e consapevoli delle responsabilità future, imparano da come rifarsi il letto a come pilotare un aereo e altri si specializzano in settori tecnici» - ha concluso Tofalo.