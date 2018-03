Precari sanità, pressing per le assunzioni: «In ritardo le Asl della Campania»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 23 Marzo 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precari della sanità: il tempo stringe per consentire a medici, infermieri, amministrativi e altro personale di Asl e ospedali di prendere il treno della stabilizzazione. Un convoglio messo sul binario delle Regioni dal ministro della Pubblica amministrazione del Governo uscente Marianna Madia ma in Campania ancora al palo. Ieri a Palazzo Santa Lucia nuovo faccia a faccia tra il direttore dell'area tutela della Salute dell'assessorato alla Sanità Antonio Postiglione con i delegati di Cgil, Cisl e Uil. La volontà politica di fare presto c'è ma i direttori generali delle aziende sanitarie sono in ritardo. Per questo entro il 30 marzo la Regione s'impegna ad emanare una circolare, vincolante per i manager di Asl e ospedali. La nota, come scritto a verbale dell'incontro sindacale di ieri, dovrà valere come avvio del procedimento di stabilizzazione.