Marano, prende casa in un parco e si ritrova con un albero in cucina

Prende casa in noto parco di Marano, ma un albero copre interamente la finestra della cucina dell'appartamento e nessuno sa di chi sia la competenza per la potatura. E' quanto denunciato da una famiglia di Marano, da mesi alle prese con la problematica. «Il palazzo confina con le palazzine di via Borsellino - spiegano i nuovi condomini del parco - All’interno di queste, ci sono delle aiuole con alberi altissimi, trascurati, che battono proprio sulla facciata del parco, coprendo interamente la finestra della cucina dell’appartamento e non solo. L’amministratore di condominio ha inviato varie Pec al Comune, ma finora non abbiamo avuto riscontro. Abbiamo sollecitato l'ufficio urbanistica, ma pare che le palazzine non siano di proprietà comunale, bensì dell'Acercampania. Così abbiamo scritto anche a loro, ma finora nessuno ci ha risposto. Intanto il disagio è sempre più grave ed evidente».

