Castellammare: “Prendi una poesia”, sul portone spunta la cassetta rossa che regala emozioni

Prendi una poesia... un foglio accanto a una cassetta pieno di scritti poetici. Un gesto romantico in un'epoca buia e desolante a causa della pandemia che riscalda il cuore delle persone. Succede a Castellammare, su un portone antico al centro della città da qualche giorno c'è un invito alla poesia. La foto d'altri tempi, quasi, diventa virale ed emoziona quanti navigano in rete. Sui social non solo violenza, polemiche e tuttologi, dicono in coro tanti, ma anche la magia di un attimo. Con un anonimo poeta che ha deciso di regalare magie e sorrisi a quanto decideranno di prendere una poesia dalla cassetta rossa, per rompere la monotonia e lo stress della vita di oggi. Un regalo alla città ed ai cittadini come dicono altri che plaudono all'iniziativa.

