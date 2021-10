Presidio in largo Berlinguer a Napoli domani alle 18 a sostegno del Ddl Zan

Domani a Napoli un presidio dell'Arcigay e dei movimenti per i diritti a sostegno del DDL zan. L'appuntamento è alle 18 a largo Berlinguer.

Dopo l'assemblea pubblica del 27 ottobre in piazza Dante e l'adesione alla manifestazione di Roma del 28, Napoli torna in piazza con un nuovo presidio di protesta contro l'insopportabile blocco del DDL Zan. «Non accettiamo manovre di Palazzo sulla nostra pelle, sulla pelle di milioni di cittadini e cittadine - la posizione di Antonello Sannino dell'Arcigay Napoli - Non accettiamo oltre il silenzio del Governo e delle Istituzioni Democratiche. Torniamo in piazza e non molleremo mai. Non si può fermare la storia».



Hanno aderito alla manifestazione Antinoo Arcigay Napoli, Agedo Napoli, Alfi Napoli Le Maree, Pride Vesuvio Rainbow, I'm gay trans any problem, Collettivo gli amici di Dorothy, Pochos Napoli,Associazione raidicale Napoli Ernesto Rossi, Uaar, Arci Napoli, Anpi Napoli.