Prevenzione tumori, grande adesione per i «Sabati dello screening» nella villa comunale di Ponticelli

Un’altra giornata di grande adesione per i «Sabati dello screening» organizzati dall’Asl Napoli 1 Centro per offrire gratuitamente, e senza prenotazione, visite ed esami per la prevenzione di eventuali patologie tumorali.

I numeri definitivi dicono che sono state erogate 565 prestazioni, di cui 51 pap test, 51 ecografie, 51 visite, 72 spirometrie, 75 mammografie, 98 screening dei nei, 37 vaccini, 70 tamponi e 60 kit per lo screening del sangue occulto nelle feci.

Una giornata, insomma, dedicata interamente alla salute per quanti hanno scelto di raggiungere l’ambulatorio mobile dell’Asl Napoli 1 Centro, con tutti gli screening gratuiti previsti dalla campagna “Mi voglio bene”, messa in campo dalla Regione Campania.

«Un’occasione in più - sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva - nella quale l’Asl Napoli 1 Centro, in linea con gli indirizzi del presidente Vincenzo De Luca, è al fianco dei cittadini nella prevenzione. Grazie all’impegno volontario del nostro personale, in primis medici e infermieri, diffondiamo un messaggio chiaro su quello che è l’importanza della prevenzione in merito alle malattie tumorali, e non solo».

Molti tumori potrebbero essere prevenuti o diagnosticati in tempo se in tanti aderissero ai protocolli di screening e diagnosi precoce proposti dalla sanità Regionale.