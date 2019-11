Allerta meteo, il Comune di Napoli chiude parchi e cimiteri. A rischio la festa del 4 novembre

Il Comitato operativo comunale di Napoli, riunito permanentemente con tutti i dirigenti interessati all'evento, ha subito analizzato l'allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile regionale e con il coordinamento del vicesindaco Panini- soprattutto per la delega ai cimiteri - e degli assessori Clemente Palmieri e Borriello ha disposto per domani la chiusura dei parchi cittadini e di tutti i cimiteri vista la particolare violenza delle raffiche di vento attese.

LEGGI ANCHE Meteo, in arrivo nubrifragi su Napoli e la Campania: è allerta meteo arancione

LEGGI ANCHE Maltempo, frana il muro di un parcheggio: traffico in tilt nel Vesuviano. Strade allagate a San Giorgio



LEGGI ANCHE

Il Comitato, si legge in una nota, seguirà ovviamente anche domani l'evolversi della situazione per ogni ulteriore valutazione e decisione per la giornata di lunedì 4 novembre.

LEGGI ANCHE Allerta meteo, a Napoli parchi chiusi e avviso ai presidi: «Non tenete alunni all'aperto»



Ultimo aggiornamento: 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA