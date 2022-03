Prima Giornata del mare e della cultura marinara

Fervono i preparativi per la prima edizione della Giornata del mare e della cultura marinara in programma il prossimo 11 aprile, con iniziative previste in tutta la regione grazie all’organizzazione promossa dall’associazione circoli nautici della Campania. Un appuntamento che mira a valorizzare una delle risorse più importanti della regione e al contempo a porre l’accento sulle numerose attività svolte dalla realtà che operano col mare: dai circoli nautici e leghe navali alla Marina Militare, dalle Capitanerie di porto alle istituzioni e associazioni sempre attive in tal senso.

Proprio per presentare il fitto programma di iniziative previste nella varie città coinvolte nell’iniziativa, giovedì 24 marzo alle ore 11 è in programma la conferenza di presentazione, che si terrà presso la sala del consiglio regionale della Campania al centro direzionale di Napoli (isola F13, piano 21). Al momento hanno annunciato la loro partecipazione l’assessore regionale con delega al Turismo Felice Casucci; il consigliere regionale Francesco Picarone; il direttore marittimo della Campania Pietro Giuseppe Vella; il comandante della logistica marina Giuseppe Abbamonte; il presidente dell’associazione circoli nautici della Campania Gianluigi Ascione.