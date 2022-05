Primo maggio a Napoli col pienone: “tutti pazzi” per le Catacombe e lo street food

Italiani, inglesi, francesi e irlandesi scelgono Napoli come meta per le loro vacanze.

In occasione della festa dei lavoratori, sono in tanti i turisti stranieri che hanno affollato strade e vicoli del Centro Storico.

Il sole è tornato a splendere e ha reso la giornata ancora più piacevole per napoletani e turisti che hanno fatto tappa nel capoluogo campano. «Ritornare a Napoli e tra la sua gente è sempre una grande emozione», racconta una signora ritornata in città dopo lo stop a causa del Covid.

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Primo maggio a Napoli col pienone di turisti LA MANIFESTAZIONE Primo maggio a Napoli, i trampolieri sfilano per pace e lavoro a Barra LA MANIFESTAZIONE Primo maggio a Napoli tra guerra e precarietà: manifestazione... LA POLITICA Primo maggio a Napoli, il sindaco Manfredi: «Governo ascolti...

San Gregorio Armeno è stata presa d’assalto da migliaia di persone che sono rimaste affascinate dall’unicità e dall’arte che contraddistingue la famosa stada dei presepi.

«La via dei pastori è piena di turisti, specialmente stranieri e la cosa mi soddisfa tanto - commenta Genny Di Virgilio, proprietario di una delle botteghe più note della zona - Questo vuol dire che c’è stata una svolta dopo due anni di stop a causa della pandemia».

In tanti hanno scelto di non di depositare neppure i bagagli negli hotel per godersi le bellezze dei luoghi ed immergersi nelle meraviglie della città.

«Si può finalmente sfatare il mito che San Gregorio Armeno viene visitata solo a novembre e dicembre. Come si può vedere accade in tutti mesi dell’anno. La via dei presepi può essere definita la vetrina internazionale della città», conclude Di Virgilio.

«Non pensavo mi potesse piacere tanto come città, come integrazione, come sicurezza - afferma un visitatore che viene dal Nord - In stazione, per strada, nei mezzi tutto viene gestito nel migliore dei modi».

«I love pizza», conferma l'amore per la gastronomia napoletana nel commento di Sean, turista irlandese arrivato a Napoli questa mattina per il suo compleanno o Katy, che è rimasta strabiliata dai sapori e dall'arte campana.

Lo street-food è passione ed arte. Amato e consumato tanto dai turisti stranieri quanto dai napoletani e campani veraci.

«Abbiamo ripreso alla grande - spiega la titolare di uno street food di via Tribunali - Nelle ultime settimane grazie ai turisti che ci hanno fatto visita e si sono fermati da noi. Speriamo che sia finito per sempre quel grande momento di buio che ci ha provocato il Covid».

Sulla grande ripresa del turismo è intervenuta anche l’assessora comunale al turismo Teresa Armato, che dice: «Esprimo grande soddisfazione per questo terzo weekend di altissima affluenza turistica nella nostra città. Abbiamo avuto conferma che Napoli è una delle mete preferite di tantissimi turisti italiani ed europei».

«Stamattina ho girato per gli infopoint del Comune di Napoli che ricevono ed accolgono ogni giorno persone che chiedono informazioni sulla città -aggiunge l’assessora- Loro con garbo e competenza si mettono a completa disposizione per rendere questo viaggio unico e piacevole. È un bilancio veramente positivo».

Inoltre, l’assessora Armato ha annunciato che l’amministrazione comunale è impegnata a preparare itinerari turistici per i prossimi mesi coinvolgendo zone di Napoli spesso non conosciute o dimenticate come le periferie.