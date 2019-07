Valore o sfregio, tutti i dubbi di Procida sull'ascensore per i disabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Luglio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcuno lo chiama «diritto alla grande bellezza», altri lo definiscono un servizio moderno, altri ancora temono, invece, che rappresenti l'inizio della fine di un patrimonio paesaggistico ed ambientale di grande pregio, peraltro già gravemente compromesso dal proliferare di ristoranti ed esercizi commerciali. È acceso il dibattito intorno al progetto che l'amministrazione comunale di Procida sta portando avanti per la costruzione di un ascensore alla Corricella, la marina dei pescatori procidani, decantata in tutto il mondo per il suo irripetibile patrimonio urbanistico di architettura mediterranea.