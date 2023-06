Benedetto Casillo per #IoLotto il progetto contro la violenza sulle donne del Comune di Napoli

«La violenza tene 'a faccia d'a paura», è con queste parole che Benedetto Casillo, cabarettista, attore e autore italiano di cinema e teatro apre la campagna #IoLotto, contro la violenza sulle donne.

Lo spot è stato ideato e realizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli ed è stato pubblicato sul sito e sui canali istituzionali dell’Amministrazione Comunale. Con questo progetto si intende tenere sempre alti i riflettori su questo tema tanto importante, quanto sofferto, e offrire aiuto concreto a chi denuncia, anche con l’invito a rivolgersi al numero nazionale 1522 o ai centri antiviolenza del Comune.

«L'arma che la violenza non può vincere è la voce, fatela sentire, Napoli vi può dare una mano».

Ancora, con grande pathos, Casillo contribuisce a rafforzare un messaggio importante pre le donne, in un periodo in cui le vittime di femminicidio sono sempre di più. L'intento non è solo quello di spingere alla denuncia degli abusi, ma anche la promozione di nuovi centri antiviolenza e di un numero gratuito 24h su 24 che accoglie con operatrici specializzate nelle richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Lo spot si chiude con un invito a non ripetere gli stessi errori e con l'ultimo sofferto saluto a Giulia Tramontano e al suo piccolo Thiago, morta sabato 27 maggio. Un femminicidio ogni 3 giorni è una seria e pericolosa piaga sociale. Tutti insieme diciamo basta.