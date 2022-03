Protezione civile Campania, al via ai corsi per gli operatori antincendio boschivo

Partono domani i corsi per la formazione, l'informazione e l'addestramento degli operatori antincendio boschivo (Aib), organizzati dalla protezione civile della Regione Campania, in collaborazione con i centri di servizio per il volontariato (Csv) della Campania. I corsi sono destinati ad oltre 400 volontari con il coordinamento della sala operativa regionale di protezione civile e il supporto delle sale operative territoriali presso i geni civili.

Saranno curati dai Csv di Napoli, Caserta, Salerno e Irpinia-Sannio e vedranno la partecipazione di docenti della Protezione civile della Regione Campania, dei carabinieri forestali, dei vigili del fuoco e del Coau (Centro operativo aereo unificato). Le attività si svolgeranno nelle sedi regionali dislocate nelle varie province e rientrano nel nuovo «Progetto Squadre Aib - Volontari della Regione Campania» per valorizzare l'apporto del volontariato organizzato nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Quattro le edizioni previste che saranno rivolte ai volontari delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale regionale: la prima partirà il giorno 11, la seconda avrà inizio in data 8 aprile 2022, seguiranno quelle di maggio e giugno 2022. Ogni singolo percorso formativo avrà una durata complessiva di 56 ore articolate in una formazione teorica della durata complessiva di 32 ore da erogare in modalità mista e 20 ore in modalità Fad sincrona e una formazione pratica in presenza della durata di 24 ore. Gli incontri sono gratuiti e mirano a sostenere e valorizzare il ruolo del volontariato di protezione civile nella lotta attiva agli incendi boschivi, mediante una preparazione teorica ma soprattutto tecnica e pratica.