Napoli, attività di pulizia urbana intensificate nelle municipalità

Proseguono le attività dell’iniziativa “Quartiere Pulito 2023” che interesserà, in questa prima fase, oltre 60 strade delle dieci municipalità nelle quali sono stati avviati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti.

Coinvolte oggi le Municipalità 4 e 8 con operazioni di pulizia in Via Carbonara, Via Alessandro Poerio e Via Emilio Scaglione.



Domani, martedì 28 toccherà alla Municipalità 5 con via Domenico Fontana e alla Municipalità 10 con viale Augusto e traverse.





L’intervento è coordinato dall’assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.