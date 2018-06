Qualcuno fermi i deficienti dei selfie

Lunedì 4 Giugno 2018, 10:06

Purtroppo la cosa in sé non è reato, ma se lo fosse le carceri, già strapiene per i fatti loro, strariperebbero. Immaginate la scena, tutti lì, dietro le sbarre, i maestri del selfie, i fotografi del nulla che nell'autoscatto sublimano vanità e presenzialismo. Una donna è finita sotto il treno? Io c'ero, guardate tutti, eccomi qua. A Palazzo Reale c'è stata una festa? C'ero anch'io, mi sono seduta sul trono dei Borboni, neanche la Regina, ai tempi, osava farlo.In principio c'erano Youtube, e Youreporter, a tirare fuori da ciascuno l'anima del cronista di strada, e in fondo un po' di bene ne veniva alla società: il racconto più o meno in diretta di avvenimenti magari piccoli, ma non insignificanti, che sarebbero altrimenti sfuggiti alla grande stampa, l'enorme disponibilità di fotografie e di video ai quali attingere, da parte della stampa stessa, per illustrare meglio e più dettagliatamente eventi ai quali il giornalista non aveva potuto avere accesso sono stati importanti elementi di novità apportati dalla diffusione dell'uso degli smartphone, novità capaci di migliorare la qualità dell'informazione e dunque della vita di tutti. Grazie alle immagini registrate dai testimoni «armati» di telefonini abbiamo visto terremoti e inondazioni, ma anche poliziotti che in America picchiavano i neri, terroristi che a Parigi sparavano all'impazzata, e quell'immigrato che arrampicandosi come Spiderman sui balconi di un palazzo ha salvato un bambino in pericolo. Per non dire del senso civico finalmente risvegliato: che si tratti di rifiuti abbandonati in strada, di sosta selvaggia o di prezzi impazziti non c'è scampo, lo scatto del foto-giustiziere arriva in un attimo sui canali dedicati, sugli inevitabili social, e da qui - spesso - alle redazioni dei giornali.Peccato che poi l'abbia avuta vinta l'ego. Dal «noi» si è passati all'«io». Un «io» preferibilmente ritratto a bocca stretta, le labbra spinte in avanti in uno sforzo anatomico ancora non abbastanza esplorato dagli studiosi. E questo «io» si è lanciato in imprese strane, non pericolose o violente, almeno in genere no, ma tutte abbastanza stupide. Come, appunto, fotografarsi inquadrando, dietro se stesso, una poveretta appena finita sotto un treno, circondata (Deo gratias) da soccorritori impegnati a salvarle la vita. È successo alla stazione di Piacenza il 26 maggio scorso, e la foto che documenta il selfie - scattata da un giornalista - è rimasta stranamente «congelata» fino a ieri, quando si è appreso anche che la Polfer ha fermato e identificato il ragazzo, costringendolo a cancellare i suoi scatti. Cosa possa spingere un adolescente a concepire una simile idea (perché certo, per azionare lo smartphone il nostro eroe deve aver prima messo in funzione il cervello) invece di seguire l'istinto, che sarebbe quello di avvicinarsi al gruppetto per sapere se ha bisogno di aiuto - oppure di allontanarsi in fretta, se si è allergici alle emozioni forti - purtroppo non è un insondabile mistero. Il selfie con il ferito, con il morto o anche con il reperto archeologico (per non parlare di cantanti, attori, calciatori e politici) è solo la fase uno di un processo che continua con la pubblicazione su Facebook e Instagram e trova la fine, ma anche il culmine, nella pioggia di «like» che in pochi minuti si concentrerà sulla bacheca del selfista in questione. Che così avrà la misura della sua popolarità, del suo successo sociale.È lo spettatore che diventa protagonista: il meccanismo ben noto a chi scrive e fa teatro si è materializzato all'ennesima potenza nel sistema dominato dal dio smartphone. Il punto non è ovviamente quello di frenare impulsi creativi, di limitare una forma di espressione libera, personale, spesso significativa. Il punto è invece imparare che esiste un punto di equilibrio tra l'«io» e il contesto. Perché la vita non è tutta un palcoscenico, e non tutto può essere sacrificato in nome di un «like». Fotografarsi, o farsi fotografare a gambe incrociate su una colonna spezzata della Basilica di Pompei, come ha fatto (indisturbato) uno studente francese in viaggio d'istruzione non è «figo», è incivile. Una cosa di cui vergognarsi, non da esibire con orgoglio sul proprio profilo social. Ovviamente no, non è il processo penale la risposta, non si può andare in cella per un selfie. La risposta, come un contrappasso, non può che essere «social». Arrivare dalla Rete. Che non a caso ha suscitato il vespaio, denunciando con decine di commenti sdegnati il comportamento dello studente. Un po' come era successo qualche settimana fa con il gruppo di signore che si erano accomodate sul trono del Re di Napoli. Il «noi», qualche volta, riesce a prevalere sull'«io». Un «noi» che sa essere implacabile, quando vuole. E che si trova ovunque, attentissimo. Prima di scattare un selfie è bene tenerlo a mente. Dio magari è distratto, la Rete mai.