Qualità dell'aria, l'Arpac aderisce al progetto internazionale «Sentinel»

Giovedì 29 Marzo 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 11:03

L'Agenzia di Protezione Ambientale della Campania aderisce alla piattaforma tematica del Sentinel Collaborative Gs per la qualità dell'aria. Si tratta di un progetto su scala nazionale che punta a realizzare un servizio di valutazione e previsioni in materia di inquinamento atmosferico. Il progetto, coordinato da Ispra e Arpae Emilia-Romagna, con la partecipazione delle agenzie ambientali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, si serve di dati al suolo, dati da satelliti e modelli a scala globale forniti dai servizi Copernicus della Commissione europea, nell'ambito di un accordo-quadro tra Ispra e l'Agenzia spaziale italiana.La partecipazione a questo progetto, che al momento è in fase sperimentale, consentirà ad Arpac di conseguire numerosi risultati tecnico-scientifici. Tra questi, il miglioramento delle capacità del modello a scala regionale «Chimere» utilizzato dal Centro meteorologico e climatologico dell'Agenzia per prevedere la diffusione degli inquinanti nell'atmosfera.