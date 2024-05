Prende sostanza la nuova viabilità dei Quartieri Spagnoli. La vocazione turistica crescente dei vicoli alle spalle di via Toledo, ha acceso da mesi il dibattito sulle modifiche alla mobilità. Un passo importante, in questa direzione, è stato compiuto ieri: il Dipartimento di Architettura della Federico II ha presentato in Comune i risultati dello studio realizzato per Foqus. Entro settembre il piano diventerà operativo, dal momento che il lavoro degli accademici è propedeutico all’accessibilità nei due plessi scolastici della zona. Al vaglio, in prospettiva, c’è un riutilizzo di piazzetta Montecalvario, che diventerà un’area giochi. Poi l’istituzione di navette e l’installazione di paletti stradali: percorsi protetti per i pedoni. E c’è poi l’ipotesi di una pedonalizzazione parziale di alcuni vicoli nella parte bassa dei Quartieri. Prima di essere approvato, il piano verrà comunque ri-sottoposto a ristoratori e residenti.

Cultura e turisti, ristoranti e bambini, anziani e auto: le esigenze dei Quartieri sono tante. A parlarne, ieri, c’erano Foqus, Diarc, il vicesindaco Laura Lieto, l’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza e il capo di gabinetto. A settembre, Foqus aprirà un ingresso diretto sulla già citata piazzetta Montecalvario. Il Comune esprime «apprezzamento per la qualità del Piano presentato: è stato deciso di organizzare in tempi brevi un tavolo di lavoro che coinvolga la Municipalità II, competente in merito ai provvedimenti di viabilità per l'area, e tutti gli attori interessati dal progetto per verificare la fattibilità delle proposte presentate. Il coinvolgimento diretto di abitanti, commercianti e organizzazioni che operano nel quartiere sarà al centro di un processo di partecipazione».

«Abbiamo realizzato per Foqus uno studio sull’accessibilità dei plessi scolastici - spiega il direttore del Diarc Michelangelo Russo - Lo scenario complessivo è quello di regolamentare la viabilità dei Quartieri anche con navette pubbliche ed eventualmente pedonalizzazioni parziali di alcuni vicoli della parte bassa». «Un piano di mobilità che prevede diverse fasi di sviluppo – spiega Renato Quaglia, direttore di Foqus – la prima in programma a settembre: nella struttura sono in arrivo 1200 studenti ed è previsto il pedibus: una riorganizzazione di mobilità all’interno della piazza e i primi interventi che potenzialmente portino a sicurezza e garanzia per i bambini». «Quello della mobilità dei Quartieri Spagnoli è un tema che ci sta molto a cuore - aggiunge Rachele Furfaro, presidente di Foqus Sapevamo che aprire una nuova sede di scuola Dalla Parte Dei Bambini doveva prevedere una diversa mobilità, e per questo l’aiuto del Diarc è stato prezioso, con uno studio encomiabile che spero possa portare davvero ad una rivoluzione del quartiere. Noi partiremo anche dalla riqualificazione della piazza, che verrà allestita con attrezzature ludiche».