Quarto, vandali all'assalto dello stadio Giarrusso: «Danno alla città, ora misure più stringenti»

QUARTO. Atto vandalico allo stadio "Giarrusso", è quanto hanno scoperto nella giornata di ieri i tecnici dell'assessorato allo sport del comune di Quarto. Reti delle porte tagliate, lavabi dei bagni distrutti, porte sfondate e panchine divelte. Gli operai sono riusciti in tempi da record a ripristinare il tutto in pochissimo tempo. Il comune ha presentato denuncia contro ignoti.

"Dopo mesi, riprendono le attività sportive consentite dal dpcm nel nostro stadio nonostante lo spiacevole episodio accaduto in questi ultimi giorni - ha dichiarato Peppe Martusciello, vice-sindaco della cittadina flegrea -. L’ennesimo atto vandalico a danno dell’intera comunità che ci porterà ad adottare ulteriori misure di controllo al fine di evitare in futuro il ripetersi di vicende inenarrabili come questa. Nonostante lo sconforto e la rabbia, senza perdere altro tempo, abbiamo provveduto al ripristino dei luoghi per riportare nuovamente agibilità e fruizione alla struttura".