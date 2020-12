Quarto, un nuovo murales dedicato a Maradona. Jorit: «Avere Diego a casa mi fa stare bene e ha senso»

QUARTO. Un nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona nella cittadina di Quarto grazie all'opera di Jorit. Questa mattina il primo giorno di lavoro dell'artista partenopeo specializzato nella street art.

«Me lo hanno chiesto in tanti e non solo dall'Italia ma dopo quello di San Giovanni a Teduccio che senso avrebbe farne un altro - ha scritto Jorit sul proprio profilo Facebook -. Quarto è un paese sperduto nella periferia di Napoli, ma per me Quarto significa casa e avere Diego a casa mi fa stare un po' meglio. Solo qui ha senso». Diverse le persone che da stamattina stanno passando nel centro di Quarto per iniziare ad ammirare l'opera di Jorit.

APPROFONDIMENTI L'ANNUARIO Dodici simboli del 2020: da Severino a Maradona (passando per Trump)... LA MORTE DI MARADONA Maradona, indagini dopo un mese:è ancora mistero sulla sua... LA SVOLTA Napoli, svolta per il centro Paradiso: lo vuole la Regione Campania...

© RIPRODUZIONE RISERVATA