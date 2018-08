Domenica 26 Agosto 2018, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUARTO - Una voragine si è verificata ieri sera in via Casalanno intorno alle ore 22,30. Ad accorgersi del pericolo sono stati alcuni automobilisti che si trovavano a transitare in quel momento nella zona. Allertata la polizia municipale che è intervenuta sul posto assieme ai tecnici del comune di Quarto. L'arteria stradale, di particolare importanza, per la cittadina flegrea è stata chiusa al traffico all'altezza del deposito dell'Eav. I tecnici e i vigili urbani hanno provveduto alla messa in sicurezza. In queste ore, inoltre, il personale tecnico del comune flegreo sta verificando se ci sono problemi seri a tutta l'infrastruttura viaria. La polizia municipale di Quarto ha però assicurato che domani la strada dopo le opportune verifiche potrebbe essere riaperta al traffico. La voragine e le crepe riguardano però tutta la carreggiata dell'arteria stradale.