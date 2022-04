Questionario su camorra e legalità, per partecipare basta una mail a scuole@ilmattino.it

La lotta alla camorra inizia dai banchi di scuola. È qui che i valori della legalità affondano le radici e attecchiscono, spesso perfino nei contesti familiari più vulnerabili, creando terreno fertile per un vero e concreto riscatto sociale. Ognuno di noi può dare il suo contributo per costruire una rete virtuosa e su questo concetto Il Mattino ha voluto fortemente lanciare Il Questionario su Camorra e Legalità in collaborazione con la commissione speciale Anticamorra e beni confiscati del Consiglio della Regione Campania. Si tratta di 21 domande che saranno poste agli studenti delle scuole di Napoli e provincia per comprendere come le nuove generazioni vedono alcune tematiche. Per accelerare le modalità di partecipazione, al referente dell’istituzione scolastica basterà scrivere a scuole@ilmattino.it ed entrare così a far parte del circuito delle scuole impegnate a incentivare la cultura della legalità.

Al questionario possono aderire le scuole di ogni ordine e grado di tutti i quartieri cittadini e della provincia, e sarà svolto in forma anonima dagli studenti.