R-Store Napoli cambia look: inaugurazione e live set di LDA

Su una superficie di 200 mq, su due livelli, il nuovo coinvolgente layout punta sul total white con postazioni minimali dove protagonista è il prodotto. Obiettivo, favorire la migliore shopping experience possibile grazie anche ad uno staff giovane e altamente qualificato che guida il cliente alla scelta. Tra i punti di forza del brand c’è proprio l’approccio consulenziale e la customer care. Ieri, circa 2000 persone hanno partecipato all’evento inaugurale dalle 17 alle 20. Special guest, a sorpresa, della serata è stato il cantante e rapper LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio.

Per tutto il fine settimana R-Store festeggia l’apertura di via Nisco e i 15 anni del brand con una serie di promozioni su tanti prodotti a cominciare dall’I-Phone 14 Plus.

«R-Store è nata da una semplice idea: realizzare il futuro, ora. Con questa ambizione e con una forte passione per l’innovazione, abbiamo aperto il primo negozio a Napoli, proprio qui nel quartiere Chiaia, scegliendo Apple per garantire la miglior tecnologia e lavorando costantemente per offrire la miglior customer experience per i nostri clienti. A distanza di 15 anni, continuiamo ad essere motivati dalla stessa passione che ci ha spinto nel tempo a migliorare i dettagli e la customer journey dei nostri negozi con importanti investimenti. E’ per noi un grande successo, che una realtà Napoletana, si è potuta affermare sul territorio nazionale e che oggi offra 330 posti di lavoro. Il forte legame con il nostro territorio, ci ha spinti a lanciare questo nuovo format proprio qui, dove tutto è iniziato, e pensare che sia il 4 Apple Premium Partner in Europa, e il primo in una grande città Italiana, ci rende estremamente orgogliosi» commenta Giancarlo Fimiani, Ceo & Founder R-Store.