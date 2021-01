A partire dal 15 gennaio presso la Farmacia Porzio di Via Guglielmo Sanfelice, 40 a Napoli puoi partecipare al concorso «Il più bel gesto d’amore», un concordo nel quale viene premiato chi pensa positivo. Può partecipare chiunque gratuitamente senza limiti di età. Basta ritirare il modulo in farmacia e raccontare il più bel gesto d’amore a cui si è assistito, fatto o ricevuto. Una volta terminato il racconto basta riconsegnare il modulo in farmacia entro il 31 gennaio. I racconti saranno letti dal parroco della chiesa della Pietà dei Turchini che decreterà il vincitore al quale sarà regalato un buono da 100 euro in prodotti cosmetici.

