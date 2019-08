Monte di Procida: notte di festa sulla spiaggia, resta una montagna di immondizia

Domenica 4 Agosto 2019, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gran cumulo di rifiuti e bagnanti impossibilitati a poter godere della costa flegrea. Ad Acquamorta (Monte di Procida) la domenica è partita nel peggiore dei modi, ciò a causa di alcuni giovani incivili che nella notte hanno lasciato la spiaggia in condizioni indegne. Rifiuti di ogni genere abbandonati, senza tener conto di chi il giorno si recherà sul litorale.A ripulire la zona ci hanno pensato alcuni volontari e soprattutto le braccia di un attività commerciale poco lontana. I residenti però non ci stanno e protestano: «Non è possibile ridurre la zona in condizioni tali, qui noi portiamo i nostri bambini. Veniamo qui per goderci il mare, invece siamo costretti ad assistere a questo spettacolo indegno».