Raid nell'area cani al Vomero, i volontari: «Qui è terra di nessuno»

Raid nello spazio riservato ai cani al parco di piazza Quattro giornate al Vomero. A denunciare l’ennesimo episodio a danno dei poveri animali è Vincenzo Desidery, presidente dell’associazione nazionale Animali Natura Ambiente Fondali Marini Cittadini, che ha segnalato quanto avvenuto a chi di dovere. «Continuano gli atti vandalici contro l'area sgambamento cani della piazza - spiega Desidery, che si prende cura insieme ad altri volontari di spazi verdi e animali abbandonati a Napoli e nel suo hinterland - chi si è introdotto in quello spazio ha provocato la rottura della serratura, ha messo colla nel catenaccio, ha tagliato la recinzione, istigando peraltro un cane contro la rete durante l'orario di chiusura. In più - aggiunge - c’è stata la rottura e la sparizione della cartellonistica, oltre a l’imbrattamento con cocci di bottiglia e quant'altro all'interno dell'area che resta aperta a seguito degli atti vandalici e furti già avvenuti nell’area». Anche la municipalità ha denunciato alle forze dell’ordine, ma nulla è cambiato, anzi è peggiorato, dato che non sarebbe la prima volta che accade un fatto simile. «Cosa si nasconde dietro tutto questo? - si domanda il referente dell’associazione - chi invoglia a questi atti vandalici e perché? Forse deve essere tutto non controllato per favorire altri scopi?». Lo stesso Desidery aveva denunciato che addirittura sarebbe stata terrorizzata una volontaria da parte di un soggetto che «sembrava sotto effetto di alcolici e poco dopo spariva l'ennesima catena con lucchetto. Vergognoso che accada tutto ciò in un’area destinata ai poveri animali».

