Napoli Metrò 1, stop per problemi tecnici: corse soppresse e passeggeri in rivolta

Venerdì 14 Giugno 2019, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gravi disagi per viaggiatori e turisti a Napoli, dove la metropolitana collinare si è fermata per oltre un'ora. Non solo. I problemi tecnici che hanno interdetto la circolazione, sono intervenuti dal mattino con numerosi rallentamenti fino a rendere necessaria la riduzione della tratta che dalle 12.15 è stata limitata fino alla fermata Dante.Successivamente, a causa di diverse tipologie di guasti e avarie sono rimasti fermi 4 treni e intorno alle 14.30 anche la circolazione tra Piscinola e Dante è stata sospesa. Gli interventi tecnici hanno consentito il ripristino del regolare funzionamento del metro dalle 15.30.«I lavoratori hanno fatto il possibile lavorando in condizioni pessime solo per garantire il servizio ai nostri concittadini - ha dichiarato Fabio Cuomo segretario regionale del sindacato Orsa- per questo mi sento di ringraziarli anche se i problemi alla linea non dipendono da noi comunque ci scusiamo con i viaggiatori per i disagi che continuamente subiscono»