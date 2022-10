«Ha visitato anche la nostra galleria al primo piano, rimanendo senza parole per le opere viste. Ci ha fatto tanti complimenti per chi siamo e per la nostra arte» racconta Genny.

Raoul Bova è stato oggi nella bottega di ​Genny di Virgilio, in via S. Gregorio Armeno.

Prima che l'attore andasse via, Genny lo ha omaggiato del tamburo che lo ritrae.