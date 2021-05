Real bosco di Capodimonte, la bellezza ritrovata: amore, ricordi e ironia sulle panchine

Una panchina per due. Dedicata ad Annarella: «Per poterle sedere sempre accanto, tenendola per mano». Una panchina per non dimenticare. Voluta da un notaio. «Alla memoria degli uomini di pace Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Moustafa Milambo, uccisi barbaramente in Congo il 22 febbraio 2021». Una panchina rossa, l'unica di questo colore, contro violenza sulle donne. Un'altra è anti-camorra. Di Nunzio Giuliano, che si rivolge ai ragazzi:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati