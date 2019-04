Caffè plastic free, Casoria obbedisce ma è caos prezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Aprile 2019, 12:00

Inviato a CasoriaA chiedere in giro, quasi nessuno ne sa niente. Non c'è un manifesto, né c'è stata una preventiva campagna informativa. E, a Casoria, che sia partito il divieto all'uso di bicchieri, contenitori e piatti di plastica nei bar, ristoranti a pizzerie lo sanno solo gli addetti ai lavori. È il primo giorno del «no plastic town», Casoria comune da record che per primo nella provincia applica la raccomandazione dell'Unione europea. Poco più di un mese fa lo ha deciso il commissario straordinario Santi Giuffrè, che fu anche questore di Napoli e oggi è prefetto. Stop ai caffè serviti in plastica, stop ai dolci venduti in contenitori di plastica, stop al cibo mangiato in rosticceria in piatti dello stesso materiale.