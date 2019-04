Viaggio tra i fattorini di Napoli: c'è anche l'ingegnere che deve arrotondare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Aprile 2019, 13:00

«Faccio il rider da sei mesi. Per portare a casa un salario decente lavoro contemporaneamente per due piattaforme. Ma il nostro problema è la mancanza di diritti». Antonio Prisco, 36 anni, napoletano del centro storico, è uno dei tanti corrieri del cibo a domicilio che lavorano per le multinazionali del food delivery. Un settore che ha avuto un'espansione vertiginosa negli ultimi mesi, con un numero di fattorini che oggi sfiora le 20mila unità in Italia. A Napoli tutti i principali brand sono già presenti da un anno e i riders si sono moltiplicati. Le consegne di pizze, sushi, gelati ed altri cibi si susseguono ininterrottamente, con un'organizzazione che si avvale delle piattaforme digitali per lo smistamento del lavoro attraverso gli algoritmi. Un'organizzazione che Antonio Prisco e molti altri corrieri contestano sulla pagina Facebook Riders per Napoli- Pirate Union. «Lavoro per Deliveroo da novembre 2018 - spiega Prisco da Barcellona, dove si è svolto il meeting mondiale dei riders - ed anche per Glovo. Ho iniziato per arrotondare. La mia occupazione principale è quella di operatore turistico incoming in Grecia. Come rider, i miei guadagni oscillano tra i 250 e i 600 euro, con una media di 12 ore settimanali. Veniamo pagati a cottimo. I pagamenti variano in base a quante consegne si riescono a fare. Tutti noi dobbiamo correre tanto per poter andare avanti nel ranking. Quello della flessibilità è un falso mito perché se rifiutiamo una consegna veniamo retrocessi nel ranking e le possibilità di lavorare diminuiscono. All'inizio della settimana la app mi dice a che ora dovrò connettermi per poter effettuare una consegna. Ma il nostro padrone non può essere un algoritmo».