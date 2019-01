Napoli, metropolitana porte aperte: zero controlli, il viaggio è gratis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 08:30

Hai voglia a tentare di fare i conti: la quantità di portoghesi che ogni giorno viaggia a sbafo sui mezzi dell'Anm non è calcolabile. Hai voglia a lanciare allarmi come quello che hanno appena diffuso i vertici dell'azienda (ne leggete i dettagli nell'articolo in basso), le possibilità di entrare senza pagare sulla metro, sui bus, in funicolare sono infinite e talmente semplici da utilizzare che non vale nemmeno la pena cercare soluzioni alternative.A combattere contro l'esercito di migliaia di portoghesi ci sono i 120 «verificatori» dell'Anm, 35 dei quali sprovvisti di decreto di polizia amministrativa quindi impossibilitati ad esigere il pagamento delle multe. Nei meandri della Metropolitana fino a qualche mese fa erano ammessi solo dodici controllori dotati di permessi speciali, adesso può scendere anche qualcun altro, ma solo se è accompagnato da uno dei dodici «eletti».