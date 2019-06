Perde 500 euro sull'aliscafo per Ischia, soldi trovati e restituiti al turista inglese

Domenica 9 Giugno 2019, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 20:35

Aveva smarrito il suo portafoglio contenente carte di credito e ben 500 euro in contanti, mentre si era recato alla toilette dell'aliscafo sul quale viaggiava al termine della sua vacanza trascorsa ad Ischia. Carte, soldi ed effetti personali, ritrovati dal personale che gestisce a bordo il servizio bar, sono stati però prontamente restituiti al turista di nazionalità britannica. E' finita quindi nel migliore dei modi, la disavventura del disattento turista, che ha rischiato di perdere tutti i suoi effetti da viaggio a bordo di un aliscafo della compagnia Alilauro, l'Angelina Lauro, presumibilmente dopo essere andato in bagno. E' stato il personale della Sea Service, che si occupa del servizio di bar e ristorazione a bordo delle unità Alilauro, a ritrovare il portafoglio, che conteneva circa 500 euro in contanti, carte di credito e documenti, rintracciando l'uomo, che non s'era ancora accorto dello smarrimento e che, riconoscente, ha posato per una foto con il barman Antonio, al quale ha espresso la sua gratitudine. Il fatto è accaduto su una delle sempre affollatissime corse pomeridiane che collegano Ischia al Molo Beverello.