Riapertura scuola a Napoli: bagni condivisi, due presidi in guerra

L'apertura dell'anno scolastico si avvicina e tra due scuole, gli istituti d'istruzione superiore Giancarlo Siani e Melissa Bassi, scoppia la guerra dei water. Sembra uno scherzo, ma da ridere c'è poco visto che gli alunni di nove classi della succursale del Siani rischiano di rimanere a casa.

Le due scuole, infatti, condividono la sede di corso Chiaiano dove sono collocate le succursali di entrambe: ogni scuola ha i suoi spazi e in più ci sono delle aree, come la palestra, che vengono condivise da alunni e insegnanti. La convivenza non è sempre facile e in era Covid è tutto più difficile. Perciò l'anno scolastico si avvia tra le polemiche. Al centro della contesa i bagni che, viste le nuove regole, non sembrano più sufficienti. O almeno, a detta della dirigente scolastica del Siani, Rosaria Mancini, non sono equamente distribuiti. Per questo la preside ha scritto una lettera e la ha inviata, tra gli altri, al prefetto Marco Valentini e alla dirigente dell'istituto scolastico regionale, Luisa Franzese. «La scrivente Dirigente Scolastico del Siani, si è ritrovata improvvisamente con i servizi igienici, destinati ai docenti del Siani non più disponibili sostiene - perché il dirigente scolastico del Bassi, professor Mazzella ha deciso, in modo del tutto arbitrario, di cambiare la serratura e renderli fruibili soltanto per il Bassi nonostante la diversa indicazione riportata a verbale».

Così quando dirigente e collaboratori dopo lo stop forzato del lockdown e le ferie estive sono tornati nell'edificio hanno trovato i bagni serrati e adesso, la Mancini sostiene che, mancando i servizi destinati ai prof, la scuola non potrà riaprire e dal 14 salteranno anche i corsi di recupero. Una situazione indubbiamente grave, tanto che la dirigente scolastica dice di temere conseguenze per l'ordine pubblico e fa sapere al prefetto: «La scrivente si dichiara preoccupata anche per motivi di ordine pubblico che si potrebbero configurare a seguito della mancata apertura dell'Istituto (Sede Succursale) in questo particolare momento di emergenza sanitaria e sociale».



Ma secondo il dirigente dell'istituto Bassi,, non ci sarebbe motivo di preoccuparsi. «Noi e il Siani condividiamo da tempo la sede di corso Chiaiano - spiega - e il mio predecessore nel 2014 concesse l'uso dei gabinetti che si trovano nell'area comune ai docenti dell'altro istituto. Quest'anno, però, abbiamo avuto settanta iscritti in più e in epoca Covid dobbiamo garantire il distanziamento anche nei bagni, per questo ho trovato più giusto destinare i locali agli studenti. Ai docenti del Siani, però, ho offerto la possibilità di utilizzare gli stessi servizi usati dai professori della mia scuola. Oggi tutti devono cercare di adattarsi per garantire la salute degli allievi».

Proposta respinta al mittente dal capo d'istituto del Siani: «Quei bagni si trovano nell'area destinata alla Melissa Bassi spiega infatti la Mancini e i docenti del mio istituto non sarebbero coperti da assicurazione quando li raggiungono». La soluzione, quindi, non sembra affatto a portata di mano: tra protocolli e accordi firmati, stracciati, sottoscritti e revocati, tra norme e cavilli burocratici, a perderci sembrano essere destinati soprattutto i ragazzi. Per tentare di trovare un accordo domani Domenico Marrazzo, il consigliere delegato della Città Metropolitana (responsabile delle strutture edilizie delle scuole superiori), terrà un sopralluogo a cui ha invitato a partecipare tutti i contendenti. «Andrò nei locali di corso Chiaiano per rendermi personalmente conto della situazione spiega Intanto invito tutti alla massima collaborazione».

