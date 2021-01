Riapertura scuole a Napoli, tornano in classe i bambini più piccoli: «Adottate tutte le misure di sicurezza»

Torna a suonare la campanella della scuola Andrea Doria che stamattina accoglie i bambini dell'infanzia e della prima e seconda elementare. Un rientro in classe che segna un ritorno alla normalità – seppure parziale – e che viene accolto dai genitori con gioia e tensione allo stesso tempo. Tutto è pronto e anche le maestre nel piazzale, accogliendo i bambini, esprimono soddisfazione. Lo stop è durato a lungo ma, come loro stesse affermano, è necessario impegnarsi ogni giorno per trovare un giusto equilibrio tra la paura e la serenità da trasmettere ai bambini.

«Siamo felici – affermano i genitori – anche se il timore resta. Sappiamo che è necessario far tornare in classe i nostri figli e per questo oggi li accompagniamo con gioia. Ma non abbassiamo mai guardia. Il momento è serio e ci preoccupa in ogni momento. Dobbiamo impegnarci tutti affinché la scuola sia un luogo sicuro per noi, per i nostri figli e per i docenti che sono con loro».

Proprio per questo, all'interno del plesso scolastico flegreo, sono state adottate numerose misure di sicurezza. Dagli ingressi scaglionati delle varie classi, alla misurazione della temperatura, ai varchi di accesso – tre in tutto – distinti e in vari punti della scuola. Ma non è tutto. Anche all'interno delle aule infatti si manterranno distanze e mascherine. Tutto come prescritto dalle normative vigenti che impongono agli insegnanti di sostegno e dell'infanzia, l'adozione delle visiere per una ulteriore protezione degli alunni a loro affidati.

«Oggi abbiamo ripreso per l'infanzia – afferma la dirigente Anna Maria Leo – e per la prima e la seconda della scuola primaria. Dal 18 poi, dovrebbero tornare in presenza anche le terze, le quarte e le quinte. Abbiamo messo in atto tutte le procedure dettate dal ministero e le rispetteremo sempre con attenzione. Ci sarà uno scaglionamento costante dell'orario e nel cortile gli alunni saranno ricevuti dai collaboratori scolastici con mascherina e distanziamento. Siamo consapevoli delle paure dei genitori ma proprio a loro vogliamo dire che la scuola è un luogo sicuro. La didattica a distanza va bene ma le relazioni si costruiscono sul posto e insieme agli altri. Noi rispettiamo tutti i protocolli e faremo sempre tutto quello che è in nostro potere per garantire la salute di tutti. Inoltre siamo stati tra i primi ad adottare un servizio di supporto psicologico con una dottoressa che è sempre a disposizione del personale scolastico ed extrascolastico. Un vero sportello di ascolto per chi lavora con noi e per i genitori a cui vogliamo infondere sicurezza e fiducia».

