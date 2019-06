Napoli, riapre il parco del Poggio: ma le giostrine e il belvedere sono inagibili

Martedì 18 Giugno 2019, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 13:30

A distanza di circa otto mesi dalla chiusura del parco del Poggio, ai Colli Aminei - chiusura causata dalla terribile bufera di vento che provocò la caduta di alcuni alberi - finalmente da poche ore il polmone verde è stato restituito ai cittadini che, però, subito dopo aver varcato il cancello d'ingresso, hanno ricevuto una vera e propria doccia gelata. Le giostrine per i bambini e il belvedere, veri fiori all'occhiello del parco, sono ancora inagibili e transennati con il famigerato nastro arancione che ne vieta l'accesso. Una grandissima delusione per i cittadini che da diversi mesi chiedevano a gran voce la riapertura del parco. Molti, presi dallo sconforto, hanno preferito ritornare a casa piuttosto che costringere i bambini a guardare i giochini da lontano.Il parco del Poggio è frequentatissimo da mamme e bambini. La riapertura a mezzo servizio del parco sembra aver scontentato tutti. «I cittadini si sentono presi in giro - la rabbia del consigliere della III Municipalità Gennaro Acampora - specie dopo che diversi esponenti istituzionali annunciavano a gran voce la riapertura dopo quasi otto mesi di chiusura ininterrotta. Bene per la riapertura dei cancelli e la messa in sicurezza dei viali alberati - prosegue l'esponente del parlamentino di via Lieti - ma a questo punto vogliamo tempi certi anche sulla messa in sicurezza e sulla restituzione alle famiglie dei giochi per i bambini e del belvedere. Non si può pensare di riaprire un parco senza prevedere di permettere ai bambini di poterlo frequentare».Tra non molte settimane dovrebbero ripartire - il condizionale a questo punto è d'obbligo - le consuete kermesse socio-culturali all'interno del parco. Difficile prevedere una grossa affluenza a feste e cineforum vari senza la possibilità, per i cittadini, di poter frequentare il parco in tutta la sua interezza. Tra i residenti della zona sono molti, inferociti da quella che ritengono essere una presa in giro, ad invitare gli abitanti del quartiere a non andare più al parco fino a quando non saranno ripristinate le condizioni originarie. Intanto le radici degli alberi tagliati fanno ancora brutta mostra di sè - come hanno segnalato i cittadini nel gruppo Facebook "I Mitici Colli Aminei" - e sui prati sono accumulati i grossi tronchi che attendono ormai da otto mesi di essere portati via.«Sono passati otto mesi dalla chiusura del parco - continua Acampora - e sono stati mesi di proteste continue da parte dei residenti che hanno organizzato manifestazioni su manifestazioni. Purtroppo in questa città la manutenzione ordinaria diventa straordinaria e, dopo un evento climatico così devastante, una manutenzione che doveva essere fatta in due messi è arrivata a durare otto mesi. Il disastro - l'affondo del consigliere municipale - è sotto gli occhi di tutti. I nostri parchi non sono più a misura di bambino. Mentre le giostrine del parco del Poggio sono vergognosamente chiuse, infatti, a pochissima distanza da qui, nel parco di via Nicolardi, il 70% delle giostrine per i bambini è inagibile».Il tema del cattivo stato di manutenzione delle giostrine nei parchi pubblici napoletani è finito più volte sulla scrivania del consigliere comunale dei Verdi Marco Gaudini che ha rilanciato con una proposta: «All'interno del parco del Poggio c'è una struttura abbandonata che non serve a nessuno - ha affermato - a questo punto, data la cronica mancanza di risorse per il ripristino delle giostrine in tutti i parchi pubblici della città, si potrebbe pensare a mettere a bando quella struttura e assegnarla a soggetti privati che, come condizione, dovrebbero provvedere alla manutenzione ordinaria delle giostrine per i bambini. Crediamo - prosegue Gaudini - che la collaborazione tra pubblico e privato per il recupero delle aree verdi possa rappresentare un modello che possa essere applicato anche in altre situazioni simili».