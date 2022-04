Riattivato il campo da basket di Miano: sabato l'inaugurazione con 50 ex atleti

Riapre il glorioso campo di basket nell’Istituto Fernandes del Rione Don Guanella di Napoli. L'evento andrà in scena sabato 9 aprile 2022 alle 9,30 nell’Opera Don Guanella di Miano su iniziativa dell’associazione Ultimi di Don Aniello Manganiello e del gruppo Amici del Basket Moscati Fernandes.

Riattivare un luogo, da dove sono partite tante esperienze di vita e sportive, per trasmetterle e ricostruirle alle giovani generazioni, è sembrato doveroso, giusto e sentito ai tanti atleti che proprio da questa periferia di Napoli sono partiti verso luoghi ed anche campi lontani, mai dimenticando le origini e la graditudine verso quanti - 50 anni fa - costruirono questa possibilità di crescita e di socializzazione.

E’ così che circa 50 ex giocatori e compagni di scuola, insieme a Don Aniello si sono rimessi in pista per far ripartire il luogo e quindi le attività per i ragazzi del rione, forse anche per provare a restituire al territorio un po' di quanto hanno avuto.