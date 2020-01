Napoli, spunta l'auto-pattumeria sulla strada per l'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un’automobile è stata riempita di rifiuti fino a scoppiare e abbandonata in strada, lasciata su di un marciapiede,Quello in cui ci siamo imbattuti è un vero e proprio gesto criminale, una bomba ecologica a poche centinaia di metri da una struttura sanitaria. Ormai l’inciviltà è stata superata, perché qui si va ben oltre la maleducazione. Non parliamo di una sosta selvaggia o di qualche sacchetto abbandonato, gesti comunque gravi, ma di un disegno criminale, di qualcuno che ha pensato di imbottire un’auto di rifiuti e lasciarla per strada». Queste le parole diConsigliere Regionale dei Verdi.«Questi accadimenti ci lasciano sempre sgomenti, ogni giorno qualcuno è in grado di inquinare di più e in maniera sempre più ‘creativa’ – prosegue Borrelli – un vero e proprio campionato del cialtrone quotidiano, in cui vince chi è più incivile e strafottente., vorremmo vedere in strada una gara per la civiltà, quella sarebbe un bell’esempio, in cui i cittadini si prendono cura del bene comune solo perché è giusto, senza tornaconti personali. Questa sarebbe una bella città».