Rifiuti a Napoli, una discarica nel centro storico: «Uno schiaffo a tutto il territorio»

C'è una giungla urbana in via Luciano Armanni, dove gli sversamenti avvengono di continuo e dove l'erba incolta rende impossibile il passaggio sui marciapiedi adiacenti al museo di anatomia umana. Uno scempio che viene denunciato da tempo dai residenti e dagli studenti che frequentano la zona.

«È incredibile – commenta il presidente del “Comitato Vivibilità Cittadina” Gennaro Esposito – come viene tenuta questa strada a due passi dal centro storico. Un luogo importante per chi lo vive e per chi dovrebbe visitarlo, vicino a una delle nostre eccellenze mediche che mai come ora dovrebbe essere sotto i riflettori. Dopo una prima pulizia di Asia, fatta anche a più riprese, le cose sono rimaste le stesse e sempre con i soliti rifiuti accumulati agli angoli dei marciapiedi. Chi è venuto non ha lavorato per eliminare del tutto il problema, ma solo parzialmente. Questo è uno schiaffo per il territorio e per i cittadini che da tempo chiedono assistenza e garanzia di igiene e pulizia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronta la replica dell'azienda sanitaria per i servizi igienici e ambientali, che conferma il suo impegno in zona: «La pulizia viene fatta costantemente – viene ribadito – e proprio la scorsa settimana sono stati riempiti due autocarri con i rifiuti raccolti. Purtroppo non tutti rispettano le regole e la spazzatura viene accumulata di continuo. Si tratta del rispetto delle regole che non tutti seguono, costringendoci a interventi straordinari. Nonostante tutto però, continueremo a svolgere il nostro lavoro con costanza e regolarità».