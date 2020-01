Discarica a ridosso di asilo e scuola a Napoli, i cittadini: «Intervenite subito»

Una montagna di rifiuti a ridosso del marciapiede ed a due passi da un asilo ed una scuola primaria. Ci troviamo a Napoli e più precisamente in via del Formale dove, da tempo, cittadini e residenti chiedono interventi di pulizia e messa in sicurezza. Una condizione di degrado che ha raggiunto livelli allarmanti e che coinvolge chiunque passi per la strada.



«Siamo abituati - dichiarano le consigliere della II Municipalità- nel vedere decine di discariche sul territorio di Montecalvario e Avvocata. Molte di queste sono adagiate a scuole e non possiamo continuare così. Una volta rimosse si riformano con sorprendente facilità e più grandi di prima.Bisogna agire in maniera decisa e risolutiva anche perché va ricordato che siamo in pieno centro storico».