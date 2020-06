Rifiuti a Napoli, la spazzatura del sabato sera a due passi dal Comune in piazza Municipio

Piazza Municipio, ore 9 domenica mattina. Bottiglie di birra e lattine, tovaglioli di carta, e involucri di panini e bibite comprati soprattutto take away nel vicino Mc Donald's e consumati nell'area pedonale e sulle panchine vicine. Eppure i cestini ci sono, e sono anche stati svuotati dagli addetti alla raccolta dal momento che le buste in plastica al loro interno sono vuote. Il problema è ciò che resta per terra.

Si presenta così la piazza a due passi dal molo Beverello, imbarco degli aliscafi per le isole, dove si affaccia Palazzo San Giacomo sede dell'amministrazione comunale.



Uno spettacolo indecoroso per cittadini che ormai ci sono abituati e per turisti che iniziano a torare in città. Stesse immagini anche nella vicina via Cervantes, dove ha sede la Banca d'Italia, come ogni domenica mattina.



