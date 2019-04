Rifiuti, blatte e caos: il volto sporco di Napoli dopo le feste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Aprile 2019, 08:00

Il tempo del sole e del mare è arrivato, ma nel 2019 potrebbe essere più difficile gestirlo. Il giorno successivo al primo test, la festa del 25 aprile, in cui migliaia di persone si sono riversate nelle strade, ha lasciato tappeti di carte e bottiglie sui marciapiedi, una discarica a Marechiaro, bivacchi a Coroglio, rifiuti a Trentaremi, immondizia sparsa a a Posillipo, alla discesa Gaiola e al Virgiliano. Va precisato, come hanno ricordato nei giorni scorsi l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice e il generale Ciro Esposito, comandante della polizia municipale, che gran parte dei dipendenti comunali «supera i 60 anni e che con quota 100 molti di loro andranno in pensione quest'estate». Si dovranno fare i salti mortali, dunque, per gestire al meglio la stagione del boom turistico. A queste impasse, si aggiunge, col caldo, le blatte ieri pomeriggio hanno invaso piazzetta Carolina.