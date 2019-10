Napoli: Santa Teresa degli Scalzi, la strada dell'immondizia

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 10:29

Carta, cartone, pezzi di legno, vetro e plastica: tutto quanto si può riciclare ma sparso in mezzo alla strada. Sembra l'effetto di un colpo di vento, più probabilmente è il solito schiaffo al buon senso, all'igiene e al decoro. Così appariva stamattina, nel cuore di Napoli.​Difficile perfino camminare, in mezzo a tanta immondizia. E il rischio è che ci si abitui a passarci attraverso: perché, come raccontano i residenti, uno spettacolo come quello di oggi non è infrequente.