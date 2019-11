Cumuli di rifiuti davanti alla chiesa dell'Annunziata dove c'è la famosa ruota degli esposti. Ma il prezioso monumento è circondato dalla spazzatura, come denuncia l'assessore all'ambiente della Quarta Municipalità, Armando Simenone che sostiene: "Da diversi giorni si accumulano i sacchetti che alcuni incivili non depositano nei contenitori e quindi non vengono raccolti dall'azienda d'igiene urbana".



Ma nella zona c'è anche il probelema degli ingombranti che vengono depositati e non prelevati. Le stade restano piene di mobili, materassi, televisori rotti. "Ho chiesto informazioni al capodistretto di Asìa - dice Simeone - e lui mi ha spiegato che attualmente hanno un sito di stoccaggio a Scampia, che è insufficiente a servire la città e soprattuttto è lontano. Per questo il servizio procede a fatica. Si spera, dunque, di poter utilizzare al più presto il sito dell'ex Icm che è più vicino". Resta aperto anche lo stoccaggio a Pianura, che è ugualmente lontano.

L'area dell'ex Icm, invece, è stata chiusa dopo le proteste dei cittadini della zona: erano state accumulate più di duemila tonnellate di umido che rendevano irrespirabile l'area. Poi è stata sanificata, ma adesso azienda e amministrazione cercano l'accordo per potervi portare i rifiuti ingombranti. © RIPRODUZIONE RISERVATA