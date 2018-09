Rifiuti in mare, accordo a Torre del Greco: al via la pulizia di fondali e alvei

Venerdì 28 Settembre 2018, 14:20

TORRE DEL GRECO - Siglato a Palazzo La Salle un protocollo d'intesa tra il Comune di Torre del Greco e il Centro Subacqueo Torre del Greco per la realizzazione di un progetto di pulizia dei fondali marini. L’intervento - promosso dall’Assessore alla Risorsa Mare Annarita Ottaviano e dall’Assessore al Demanio Gennaro Granato - è finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, con uno specifico contributo attivato a seguito di partecipazione all’avviso pubblico “Sovvenzioni ai Comuni della fascia Costiera della Città Metropolitana di Napoli per la pulizia dei fondali marini”.Il Protocollo di Intesa sottoscritto stamane è uno strumento di programmazione delle azioni co-progettate tra il 6^ Settore “Tutela del Territorio e Demanio Marittimo” del Comune di Torre del Greco ed il Centro Subacqueo Torre del Greco al fine di rimuovere, per quanto possibile, i rifiuti solidi urbani accumulati sui fondali marini di cinque specchi di acqua localizzati in prossimità degli alvei pluviali incidenti sul litorale comunale, ovvero quelli di “Santa Maria La Bruna”, dell’alveo “Ponte della Gatta”, della località “La Scala”, dell’alveo “Lava Troia - Carbolillo” e della Litoranea, altezza Lido Rex.Sul piano tecnico, il progetto è articolato in tre fasi (individuazione dei luoghi e sicurezza delle immersioni, catalogazione del materiale rinvenuto e smaltimento o recupero del rifiuti raccolti) e dovrà concludersi entro il prossimo 31 ottobre. È inoltre previsto il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile, di associazioni del settore e delle scuole cittadine.