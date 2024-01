Rifiuti, a Napoli nuovi ispettori ambientali e mezzi sempre più green

Più mezzi green e maggiori controlli sulla raccolta differenziata. Il Comune di Napoli si prepara a braccare i furbetti del sacchetto selvaggio attraverso un’apposita squadra di ispettori ambientali.

Le nuove figure, formate da Comune e Asia, sono state presentate questa mattina in piazza del Plebiscito insieme agli ultimi 40 mezzi, silenziosi e a basso impatto ambientale, entrati a far parte della flotta della partecipata comunale. Tramite il rinforzo del servizio, Palazzo San Giacomo intende così dare caccia a chi sversa fuori orario promuovendo un graduale miglioramento del decoro urbano e una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sulle corrette modalità di preparazione della raccolta differenziata.

La task force avrà il compito di ispezionare lo scarico dei rifiuti nel capoluogo campano, vigilando sulla qualità della raccolta differenziata. In alcuni casi, i controlli saranno eseguiti anche insieme ai caschi bianchi della Polizia municipale. «Bisogna sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole – spiega l'assessore al Verde di Palazzo San Giacomo Vincenzo Santagada – l’obiettivo è dare ai napoletani una città sempre più pulita e questo va fatto tutti insieme.

Non dobbiamo dimenticare che partiamo da una situazione molto difficile: solo il 40% dei cittadini paga la Tari, la vera sfida è aumentare questo dato».

I nuovi addetti ai controlli al momento sono appena 10 unità per l’intera città ma il numero è destinato a salire in futuro. Mentre grazie alla nomina da parte del primo cittadino, gli ispettori ambientali saranno a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e potranno quindi applicare anche sanzioni dai 25 fino ai 620 euro a seconda delle irregolarità commesse nello sversamento dei rifiuti. «Saranno delle sentinelle sul territorio – promette l’amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero – sappiamo bene che troppo spesso le regole non vengono rispettate».

Il servizio si unisce pertanto alla mission aziendale che punta ad una raccolta dei rifiuti sempre più attenta ed efficace. «C'è stato un investimento importante nell'ambito della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Napoli – precisa il primo cittadino, Gaetano Manfredi – Oltre alle assunzioni degli operatori ecologici, degli autisti, dei manutentori c'è stato ora un investimento importante sui mezzi che renderanno la raccolta ancora più efficiente in città».