Rifiuti pericolosi e voragini sulla strada dello stadio San Paolo: ecco le Universiadi del degrado

Martedì 11 Giugno 2019, 10:43

Voragini, amianto e rifiuti sulla strada per il San Paolo. A poco più di due settimane dalle universiadi, Fuorigrotta non si presenta nelle migliori condizioni. In via Galeota ad esempio, una delle arterie del quartiere che conducono allo stadio, lo scenario è da incubo. Una nuova voragine si è aperta nelle ultime ore proprio a poca distanza da dove pochi mesi fa, fu ristruturato il manto stradale che stava cedendo sui tunnel della Cumana sottostante.Ma non è tutto. A poca distanza da questa nuova buca campeggia in bella vista anche dell’amianto, abbandonato vicino ai cassonetti dei rifiuti, che rende il passaggio pedonale difficile per chi riconosce il pericolo. Solo un nastro segnaletico delimita l’area e non tutti sembrano avvertire il pericolo.«È incredibile quello che accade in questa zona», afferma la consigliera della X Municipalità Laura Carcavallo. «La carreggiata è percorribile solo per metà a causa di questa nuova voragine e il marciapiede è completamente impercorribile. Le procedure utili alla rimozione di questo materiale sono state avviate, speriamo che tra oggi e domani venga raccolto. Il problema però persiste, soprattutto per chi continua a passarci accanto ignorando il pericolo. Tra poco ci saranno le Universiadi e il quartiere non può restare in queste condizioni».